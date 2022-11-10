الشركة المشغلة لـ"السيل الشمالي" تحصل على إذن الدنمارك لفحص مكان تخريب خط الأنابيب

أفادت الإذاعة الدنماركية بأن شركة Nord Stream AG المشغلة لخطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" الروسية حصلت على إذن سلطات الدنمارك لفحص مكان التخريب المحتمل للأنابيب.

وبالتالي ستتمكن الشركة من إجراء تحقيقاتها في حادث التخريب المحتمل لأنابيب "السيل الشمالي" و"السيل الشمالي 2" في المنطقة الاقتصادية الخالصة الدنماركية في بحر البلطيق.

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وفي وقت سابق فحصت الشركة القسم المتضرر من الأنابيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة السويدية، بواسطة سفينة روسية مستأجرة.

ويشار إلى أن سلطات الدنمارك والسويد توصلت إلى الاستنتاج بأن خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تعرضت للتفجير، لكنها لم تتمكن من تحديد من يقف وراء العمل التخريبي.

المصدر: تاس