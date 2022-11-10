عقيد أميركي متقاعد: الجمهوريون سيعطلون المساعدات الأميركية المقدمة لكييف

يرى العقيد الأمريكي المتقاعد مارك كانتشيان أن الولايات المتحدة ستغير موقفها من المساعدات المادية المقدمة لأوكرانيا بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

ووصف العقيد لمجلة نيوزويك، سيناريو تغيير السياسة الخارجية الأميركية تجاه كييف. بحسب العقيد السابق، زيادة عدد الجمهوريين في الكونغرس ستمنع رئيس البيت الأبيض، جو بايدن، من تنفيذ تعهداته السابقة المتعلقة بالقضية الأوكرانية.

وأضاف أن كلا الحزبين قرر مواصلة دعم كييف، وبالتالي فإن الجمهوريين لن يتخلوا عن المبادرة تماما، ولكنهم سيحاولون بموازاة ذلك إفشال السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي، بتعطيل قرارات البيت الأبيض بشأن مساعدة أوكرانيا بناء على اعتبارات سياسية.

وقال كانتشيان: عما قريب "الجميع سيلاحظ تزايد الاهتمام بالمفاوضات في كل مكان، في الكونغرس، وفي أوساط المجتمع، وحتى داخل الإدارة الأميركية".

المصدر: FNA