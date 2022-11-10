مستشار سابق للبنتاغون يكشف اتفاق زيلينسكي السري مع واشنطن

قال مستشار سابق للبنتاغون، إن جيك سوليفان طلب من زيلينسكي أن يكون لطيفا وأن يعطي الانطباع الواهم بأن كييف تريد الدخول في مفاوضات سلام مع موسكو، حتى لو لم ينفع ذلك.

وذكر العقيد دوغلاس ماكغريغور في مقابلة مع قناةJudging Freedom على "يوتيوب"، أن مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان وفلاديمير زيلينسكي اتفقا على التظاهر بوجود رغبة عند كييف لإجراء مفاوضات سلام مع روسيا.

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هذا وقد طرح زيلينسكي يوم أمس، شروطه على روسيا من أجل بدء المفاوضات، وهي "استعادة كامل الأراضي، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والتعويض عن جميع الخسائر، ومعاقبة كل مجرم حرب، وضمانات عدم تكرار ذلك".

وفي وقت سابق، كان رئيس أوكرانيا قد صرّح بأنه لن يُجري أي مفاوضات مع القيادة الحالية لروسيا، وقدم حظرا تشريعيا على ذلك.

يُشار إلى أن صحيفة "واشنطن بوست"، كانت قد ذكرت نقلا عن أشخاص مطلعين على تلك المحادثات، أن إدارة الرئيس جو بايدن تطلب بشكل خاص من القيادة الأوكرانية إظهار الانفتاح على المفاوضات مع روسيا.

المصدر: نوفوستي