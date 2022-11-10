The National Interest: إمداد نظام كييف بالأسلحة أضعف الترسانة العسكرية الأمريكية

ذكرت صحيفة The National Interest، أن إمدادات واشنطن العسكرية لنظام كييف، أضعفت الترسانة الدفاعية للجيش الأمريكي.

وأوضحت الصحيفة أن هذه الإمدادات كشفت عن معضلتين خطيرتين في صميم الأمن القومي الأمريكي، تتمثلان في نقص الذخيرة لدى وزارة الدفاع، والصعوبات التي يواجهها التصنيع العسكري بسبب الحاجة لرفع كميات إنتاج الذخائر بشكل يفوق طاقاته.

وأكدت الصحيفة أن النقص في الترسانة العسكرية وصل إلى نقطة حرجة بسبب الزيادة الحادة على طلب القذائف والأنظمة الصاروخية.

وأشارت إلى أن البيت الأبيض بعد نهاية الحرب الباردة قرر خفض ميزانية البنتاغون لتصنيع المعدات العسكرية الزائدة عن حاجة الولايات المتحدة.

المصدر: نوفوستي