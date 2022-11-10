وسيلة إعلام تابعة للبنتاغون: وزارة الدفاع الأمريكية أجرت تدريبا استفزازيا لروسيا في القطب الشمالي

أجرت قوات العمليات الخاصة الأمريكية، عملية إسقاط تدريبي لصاروخ بعيد المدى في القطب الشمالي، في محاولة "استفزازية" لروسيا.

ونقلت صحيفة "ستارز آند سترايبس" التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، عن قائد العمليات الخاصة الأوروبية لورنس ميلنيكوف قوله: " نحاول عمدا أن نكون استفزازيين دون تصعيد، نحاول احتواء العدوان الروسي والسلوك التوسعي، وإظهار قدرات الحلفاء المعززة".

ووفقا للصحيفة، الإسقاط المظلي التدريبي للصاروخ بعيد المدى من قاذفة، كان أول عرض تجريبي في أوروبا لبرنامج "Rapid Dragon"، الذي يخطط لاستخدام إجراءات إسقاط قياسية لإطلاق صواريخ كروز جو-أرض.

وبحسب التقرير، تم استخدام أرض قاعدة رامشتاين النرويجية التابعة للناتو، الواقعة خارج الدائرة القطبية الشمالية للتدريبات، ويصل مدى هذه الصواريخ تقريبا إلى 1.9 ألف كيلومتر، والفكرة هي الحفاظ على إمكانية استخدامها حتى في حالة الهجوم على تجمعات القوات".

المصدر: نوفوستي