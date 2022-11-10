ألمانيا والناتو غاضبان من موقف هنغاريا وتركيا بشأن انضمام فنلندا والسويد للحلف

انتقدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، هنغاريا لقرارها المحايد بشأن انضمام فنلندا والسويد لحلف الناتو.

جاء ذلك ردا على سؤال حول موقف بلادها من حياد هنغاريا بشأن انضمام فنلندا والسويد للناتو، خلال مؤتمر صحفي عقدته بيربوك مع نظيرها السويدي توبياس بيلستروم، فأجابت: " لا توجد منطقة رمادية في المواقف المتعلقة بتوسع الناتو".

إقرأ المزيد

يذكر أن هنغاريا أعلنت أن برلمانها سيناقش مشروع المصادقة على طلب انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف خلال جلسة الخريف، بعد المصادقة على بعض القوانين المتعلقة بالاتحاد الأوروبي.

ومن جهته صرح الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، بأن إجراءات انضمام فنلندا والسويد للحلف جارية بسلاسة، إلا أن عناد تركيا وهنغاريا يعيق تقدم هذه العملية.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا