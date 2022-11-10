عودة 35 عسكريا من الأسر الأوكراني إلى لوغانسك

أفاد القائم بأعمال رئيس جمهورية لوغانسك الشعبية، ليونيد باسيتشنيك، بإعادة 35 عسكريا من شرطة لوغانسك إلى وطنهم بعد إطلاق سراحهم من الأسر الأوكراني.

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وكتب في صفحته على "تلغرام": "عاد 35 عسكريا من الشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك اليوم من الأسر الأوكراني. لا يمكن التحدث عن ظروف الاعتقال في الأسر الأوكراني: الضرب والتعذيب.. أبطال لوغانسك مرهقون لكنهم لم ينكسروا!"

ودقق أن كل العائدين من الأسر سيخضعون للفحص الطبي، مشيرا إلى أن الجمهورية "تواصل عملها على تحقيق إطلاق سراح رجالنا من السجون النازية الأوكرانية".

المصدر: نوفوستي