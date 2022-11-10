تقارير: الاتحاد الأوروبي يشكل جبهة موحدة ضد بايدن

قالت قناة "CNBC" إن الاتحاد الأوروبي، عارض بشدة المبادرة التي أعلنها الرئيس الأمريكي جو بايدن لخفض التضخم، وقد شكل "جبهة موحدة" لمعارضة هذه المبادرة، وذلك خوفا على صناعته.

وذكرت القناة أن أوروبا تخشى أن تضر مبادرة الإدارة الأمريكية شركاتها واقتصادها، مشيرة إلى أن القانون الذي تبنته الإدارة الأمريكية كان موضوع نقاش هذا الأسبوع من طرف 27 وزير مالية من الاتحاد الأوروبي.

ونقلت القناة عن مصدر لم تذكر هويته أن "كل الوزراء اتفقوا على أن هذا الإجراء الأمريكي يشكل مصدر قلق على المستوى الأوروبي، وأنه من الضروري النظر في صياغة رد على ذلك".

وأضاف المصدر ذاته أن هناك إجماعا سياسيا بين جميع الوزراء السبعة والعشرين على أن هذه الخطة الأمريكية تهدد الصناعة في دول الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لقناة "CNBC" فإن أكبر مخاوف الاتحاد الأوروبي هي الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية المصنوعة في أمريكا الشمالية، والتي يمكن أن تخلق مشاكل لشركات صناعة السيارات الأوروبية التي تركز على السيارات الكهربائية.

ويتضمن القانون، الذي وقعه بايدن في أغسطس الماضي، توسيع الإعانات الضريبية لشراء السيارات الكهربائية، التي يتم تجميعها في أمريكا الشمالية واستخدام بطاريات أمريكية الصنع من مواد محلية المصدر.

وتنص الوثيقة التي تسميها الإدارة الأمريكية قانون خفض التضخم، على تخصيص 370 مليار دولار لأهداف الطاقة النظيفة والمناخ، و64 مليار دولار لخفض تكلفة الأدوية والتأمين الصحي.

ووصف الاتحاد الأوروبي هذا العمل بأنه تمييزي ضد منتجات مماثلة مستوردة من دول أخرى.

وقال المفوض الأوروبي للسوق الداخلية، تيري بريتون، إنه لا يستبعد اتخاذ إجراءات جوابية إذا لم تعيد الولايات المتحدة النظر في هذه التدابير.

المصدر: نوفوستي