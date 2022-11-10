وسائل إعلام عن جاكرتا: بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين في بالي

قالت وسائل إعلام نقلا عن مسؤول في إندونيسيا إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين في بالي، وسيمثل روسيا وزير الخارجية سيرغي لافروف.

ونقلت وسائل الإعلام عن المتحدث باسم وزير تنسيق الشؤون البحرية والاستثمار في إندونيسيا، جودي ماهاردي : "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يحضر اجتماع مجموعة العشرين في بالي الأسبوع المقبل.. سيمثل بوتين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي من المقرر أن ينضم إلى أحد الاجتماعات عبر تقنية الفيديو".

كما ذكرت وكالة بلومبيرغ، نقلا عن مصادرها، أن الرئيس بوتين لن يحضر قمة مجموعة العشرين.

وكان المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قد أكد في تصريحات سابقة، حضور روسيا قمة مجموعة العشرين المزمعة في بالي الإندونيسية، مشيرا إلى أن صيغة الحضور الروسي سيتم تحديدها في وقت لاحق.

وتعقد القمة السابعة عشرة لمجموعة العشرين في بالي يومي 15 و 16 نوفمبر الجاري.

المصدر: نوفوستي