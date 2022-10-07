بيسكوف: روسيا ستحضر قمة العشرين لكنها لم تحدد صيغة مشاركتها بعد

أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، حضور روسيا قمة مجموعة العشرين المزمعة في بالي الإندونيسية، مشيرا إلى أن صيغة الحضور الروسي سيتم تحديدها في وقت لاحق.

وكشف الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريح يوم الخميس، عن احتمال لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال قمة العشرين في إندونيسيا.

يذكر أن مجموعة العشرين‏ منتدى دولي يجمع الحكومات ومحافظي البنوك المركزية من 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

وتأسست سنة 1999، لتحديد السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي، ومعالجة القضايا التي تتجاوز مسؤوليات دولة على حدة.

ووسّعت مجموعة العشرين جدول أعمالها منذ عام 2008، حيث أصبح يشارك في قممها رؤساء الحكومات ورؤساء الدول ووزراء المالية والخارجية وممثلو مراكز الفكر الدولية.

المصدر: نوفوستي