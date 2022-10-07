السفير الإندونيسي بالإمارات يعلن موافقة بوتين وزيلينسكي على حضور قمة العشرين

أعلن السفير الإندونيسي لدى الإمارات، حسين باجيس، أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فلاديمير زيلينسكي وافقا على حضور قمة العشرين المزمعة في إندونيسيا.

وقال باجيس لصحيفة The National: "كلاهما وافقا على الحضور".

وستعقد قمة مجموعة العشرين في إندونيسيا بجزيرة بالي يومي 15 و16 نوفمبر.

يذكر أن مجموعة العشرين‏ منتدى دولي يجمع الحكومات ومحافظي البنوك المركزية من 19 دولة والاتحاد الأوروبي.

وتأسست سنة 1999، لتحديد السياسات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي الدولي، ومعالجة القضايا التي تتجاوز مسؤوليات دولة على حدة.

ووسّعت مجموعة العشرين جدول أعمالها منذ عام 2008، حيث أصبح يشارك في قممها رؤساء الحكومات ورؤساء الدول ووزراء المالية والخارجية وممثلو مراكز الفكر الدولية.

المصدر: نوفوستي