زلزال بقوة 5.7 درجة يضرب الساحل المقابل لوسط إيطاليا

أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC) اليوم، بأن هزات أرضية بقوة 5.7 درجة ضربت الساحل المقابل لوسط إيطاليا.

ويشار إلى أنه تم تسجيل هذه الهزات الأرضية في الساعة السادسة و7 دقائق صباحا بالتوقيت العالمي المتناسق (الساعة 09.07 بتوقيت موسكو).

ووقع مركز الزلزال على بعد 64 كلم شرق مدينة ريميني الإيطالية، أما بؤرة الهزات فكانت على عمق 10 كلم.

إقرأ المزيد

ولم يتم تلقي معلومات حول الخسائر والأضرار المادية أو عن وقوع إصابات، ولم يتم الإعلان عن خطر حدوث تسونامي.

المصدر: نوفوستي