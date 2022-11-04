زلزال يضرب مدينة إزمير التركية ويتسبب بإصابات وسقوط مأذنة (فيديو + صور)

ضرب زلزال بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر، فجر اليوم الجمعة، مدينة إزمير غربي تركيا.

وأصدرت وزارة الداخلية التركية، بيانا قالت فيه: "إن الزلزال حدث في الساعة 3:29 فجر اليوم، وقد بلغ عمقه 14.47 كيلومترا تحت الأرض في منطقة بوجا بولاية إزمير".

انهيار مئذنة مسجد.. شاهد اللحظات الأولى لوقوع زلزال إزمير



مقطع فيديو يوثق اللحظات الأولى لوقوع زلزال إزمير فجر اليوم، حيث انهارت مئذنة أحد المساجد وبلغت قوة الزلزال 4.9 درجات على مقياس ريختر — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) November 4, 2022

من جانبه أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو على موقع "تويتر" ما يلي: "حتى الآن لم تقع أية خسائر في الأرواح، ولكن أُصيب اثنان من مواطنينا بجروح، في حين تعرضت مئذنة المسجد في منطقة بوجا لأضرار جسيمة، حيث سقط الجزء العلوي منه".

انهيار مئذنة مسجد.. زلزال يضرب مدينة إزمير التركيةhttps://t.co/q4zACEstdlpic.twitter.com/UcwcZICi67 — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) November 4, 2022

وانتشرت عدة مقاطع مصورة وصور على وسائل التواصل الاجتماعي، توثق اللحظات الأولى لوقوع الزلزال، وتضرر أحد مساجد المنطقة.

مشاهد جديدة توثق شدة زلزال "إزمير" التركية



رصدت كاميرات المراقبة مشاهد جديدة توثق اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب ولاية إزمير. وأظهرت عدة لقطات متفرقة شدة الزلزال، الذي تسبب في حالة من الخوف والذعر بين السكان. — يني شفق العربية (@YeniSafakArabic) November 4, 2022

كما امتلأت شوارع المدينة عقب الزلزال، إذ هرع الناس إلى الشوارع خوفا من الهزات التي تعقب الزلزال.

المصدر: الأناضول +"تويتر"