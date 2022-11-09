أول مرشح من الجيل "زد" يفوز بمقعد في مجلس النواب الأمريكي

أصبح الشاب ماكسويل فروست البالغ 25 عاما أول عضو في الكونغرس الأمريكي ينتمي الى الجيل "زد" مع فوزه الثلاثاء بمقعد في مجلس النواب عن الحزب الديمقراطي.

وأعلنت الشبكات الإخبارية الأمريكية فوز فروست على الجمهوري كالفين ويمبيش بعد فترة وجيزة من إغلاق صناديق الاقتراع.

وغرد فروست عبر تويتر "لقد فزنا"، مضيفا "صنعنا التاريخ لسكان فلوريدا وللجيل زد ولكل شخص يؤمن بأننا نستحق مستقبلا أفضل".

والجيل "زد" يأتي بعد جيل الألفية، وهم مواليد الفترة ما بين منتصف التسعينات ومنتصف العقد الأول من الألفية الثانية ويتميز أفراده بقدراتهم في استخدام التكنولوجيا والتكيف معها.

وسينضم فروست الأمريكي من أصل إفريقي والذي نشأ على يد أم بالتبني من أصل كوبي إلى غالبية من المشرعين من ذوي البشرة البيضاء والشعر الرمادي في مجلس النواب الأمريكي حيث معدل الأعمار 58 عاما.

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وعمل فروست على سيارة أوبر خلال الحملة لتغطية نفقاته، وتحالف مع التقدميين في الحزب الديمقراطي، مركزا في حملته على العدالة الاجتماعية ومكافحة التغير المناخي. وقال إنه سيستخدم منصبه في واشنطن للبحث عن حلول للعنف المسلح في الولايات المتحدة.

وكان فروست يبلغ 15 عاما عام 2012 عندما أصيب بالصدمة جراء إطلاق نار جماعي في مدرسة "ساندي هوك" الابتدائية، ومثل العديد من زملائه قرر بعد ذلك الانخراط في النشاط المدني.

وأصبح فروست في وقت لاحق ممثلا لمنظمة "مارش فور آور لايفز"، وهي مجموعة طلابية قادت تظاهرة ضخمة عام 2018 ضد العنف المسلح.

وفي نيو هامبشر مرشحة أخرى أيضا عن الجيل "زد" هي كارولين ليفيت البالغة 25 عاما والتي تخوض السباق للوصول الى الكونغرس، لكنها تنتمي الى المقلب الآخر، اذ تعتبر نفسها مؤيدة فخورة للرئيس السابق دونالد ترامب وتنادي بخفض الضرائب والتشدد عند الحدود.

وحاليا الجمهوري ماديسون كوثورن الذي يبلغ 27 عاما هو أصغر عضو في الكونغرس.

المصدر: أ ف ب