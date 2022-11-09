أنتونوف يوضح لماذا تحارب واشنطن ضد  روسيا بأيادي الأوكرانيين

قال السفير الروسي في واشنطن أناتولي أنتونوف، إنه توجد للولايات المتحدة مصلحة اقتصادية في شن حرب استنزاف ضد روسيا بأيدي الأوكرانيين.

وشدد في حديث لوكالة "نوفوستي"، على أن واشنطن تسعى خلال ذلك لجني الفائدة القصوى من عمليات توريد الأسلحة الأجنبية إلى أوكرانيا.

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وأضاف السفير: "لن يستطيع البيت الأبيض التنصل من المسؤولية عن إطالة أمد النزاع ومقتل الأبرياء. ولكن رغم ذلك، تواصل الولايات المتحدة التمسك بتكتيك مواصلة حرب الاستنزاف بإصرار مهووس. تجري عملية إرهاق شديد للجميع- للأوكرانيين والروس والأوروبيين وكذلك الأمريكيين العاديين. ويجري تطبيق مقولة- مواصلة الحرب حتى آخر اوكراني".

وقال السفير: "لماذا يحدث هذا؟ ماهو سبب هذا السلوك الأمريكي، هناك عدة أسباب لذلك، أحدها وجود مصلحة اقتصادية. أي تحقيق الأرباح الطائلة عن طريق بيع كميات ضخمة من المنتجات العسكرية ومن توريد الغاز الطبيعي المسال. السبب يكمن في البزنس بشكل أساسي".

المصدر: نوفوستي