توقعات "نيويورك تايمز": إعادة انتخاب النائبة الجمهورية التي دعت إلى سحب الثقة من بايدن

تشير توقعات نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" إلى أن النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، التي طرحت مبادرات عزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، فازت مجددا بعضوية مجلس النواب الأمريكي

وتعرب هذه الصحيفة الأمريكية عن ثقتها، في أن الفرز اللاحق للأصوات، لن يؤثر على هذه النتيجة.

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وتعتبر غرين من أشد مؤيدي الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. واشتهرت بسبب تقديمها عدة مبادرات تتعلق بسحب الثقة من رئيس بلادها الحالي. وقبيل الانتخابات النصفية، وعدت غرين بأن الجمهوريين في حال الفوز في انتخابات التجديد النصفي، سيعزلون بايدن والكثير من المسؤولين في إدارته.

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يوم أمس جرت في الولايات المتحدة، انتخابات الكونغرس المرحلية التي يتم خلالها، تجديد مقاعد مجلس النواب بالكامل (435 مقعدا) وثلث مقاعد مجلس الشيوخ.

المصدر: نوفوستي