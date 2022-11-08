موسكو: لا نجري مباحثات مع واشنطن حول أوكرانيا

قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، في حديث للصحفيين اليوم، إن الجانب الروسي لا يجري مباحثات مع الأمريكيين حول الوضع في أوكرانيا.

وأضاف ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لا، لا نجري معهم أية مفاوضات حول ذلك".

وأشار رودينكو، إلى أن المفاوضات بشأن إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه الكهروذرية لا تزال مستمرة.

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وتابع الدبلوماسي الروسي القول: "المفاوضات ما زالت جارية، ولدينا مقترحات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدرسها سلطاتنا المختصة".

المصدر: نوفوستي