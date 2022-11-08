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موسكو: لا نجري مباحثات مع واشنطن حول أوكرانيا

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موسكو: لا نجري مباحثات مع واشنطن حول أوكرانيا
Sputnik
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قال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو، في حديث للصحفيين اليوم، إن الجانب الروسي لا يجري مباحثات مع الأمريكيين حول الوضع في أوكرانيا.

وأضاف ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لا، لا نجري معهم أية مفاوضات حول ذلك".

وأشار رودينكو، إلى أن المفاوضات بشأن إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه الكهروذرية لا تزال مستمرة.

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وتابع الدبلوماسي الروسي القول: "المفاوضات ما زالت جارية، ولدينا مقترحات من الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدرسها سلطاتنا المختصة".

المصدر: نوفوستي

 

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