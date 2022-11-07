وزير إيطالي: القاهرة شريكتنا لكن قضية ريجيني الذي قتل في مصر أساسية ومحل نقاش

أكد وزير التنمية الاقتصادية الإيطالي أدولفو أورسو، أن مصر شريك كبير لبلاده، لافتا إلى أن قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر، أساسية ومحل نقاش.

وقال أدولفو أورسو: "مصر شريك كبير بالنسبة لنا..شريك منتج وتجاري، وفي المجال الأمني​​، وعلى جبهة الهجرة غير النظامية، وفي مجال التعامل مع الإرهاب الإسلامي، لكن مسألة ما حدث لأحد مواطنينا في مصر تبقى موضوعا أساسيا، ومحورا في مجال النقاش السياسي وقبل كل شيء في اللقاءات".

ولدى سؤاله عن قضية ريجيني كموضوع محتمل للاجتماع بين رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش أعمال مؤتمر الأطراف للأمم المتحدة حول التغير المناخي (COP27) في شرم الشيخ، أوضح أورسو قائلا: "أعتقد أنه عنصر مهم، وأنه سيتم بالتأكيد بحثه خلال هذا اللقاء أيضا".

المصدر: "آكي"