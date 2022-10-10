والدا الباحث الإيطالي الذي قتل في مصر: السلطات المصرية لا تنوي التعاون في التحقيق

قال والدا الباحث الإيطالي الشاب الذي قتل في مصر جوليو ريجيني، إن "السلطات المصرية ليس لديها نية ولم تكن عازمة على التعاون مطلقا مع روما في قضية ابنهما".

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وقالا: "لقد ظهر مرة أخرى وبوضوح أكبر أن السلطات المصرية ليس لديها نية، ولم تكن عازمة على التعاون مطلقا، وأنها تسخر من نظامنا القانوني".

وذكرت والدته باولا ديفيندي، ووالده كلاوديو ريجيني، ومحاميتهما أليساندرا باليريني، في نهاية جلسة استماع أمام قاضي روما، أن "الطلب الذي تقدمت به وزيرة العدل مارتا كارتابيا في يناير 2022 للقاء نظيرها المصري، تبين أنه لم يلق أي رد، وهذا الرفض غير مسبوق".

وأضافا: لذلك، وعلى ضوء ما أعلنه اليوم مسؤول وزارة العدل الذي تم الاستماع إليه في الجلسة، نأمل بأن يكون هناك رد فعل لائق من جانب حكومتنا".

المصدر: "أكي"