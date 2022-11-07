إندونيسيا تأمل في مشاركة بوتين في قمة مجموعة العشرين في بالي

قالت وكالة ANTARA، إن سلطات إندونيسيا تأمل في أن يتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من حضور قمة مجموعة العشرين في بالي، التي لا تفصلنا عنها سوى أيام قليلة.

ونقلت الوكالة، عن سكرتير وزارة خارجية إندونيسيا سيثي أوتاما، أن بلاده تأمل كذلك في مشاركة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي في فعاليات القمة المقبلة.

وأضاف سيثي أوتاما: "نريد أن يحضر قادة جميع الدول التي دعيناها إلى قمة مجموعة العشرين شخصيا. وهذا ينطبق على كل من روسيا وأوكرانيا. نحن نأمل أن يشارك رئيسا هاتين الدولتين في قمة بالي شخصيا".

في وقت سابق أفادت الأنباء بأن وزارة الخارجية الإندونيسية تؤكد حتى الآن مشاركة 17 رئيس دولة فقط فى القمة. لكن جاكرتا، لم تذكر أسماء الدول التي لم تقدم الرد حتى الآن.

في الوقت نفسه، لم تعلن أي من روسيا أو أوكرانيا، اللتين تمت دعوة ممثليهما إلى حضور القمة ، ما إذا كان رئيس كل منهما سيشارك في الفعالية.

ويشار إلى أن أوكرانيا تلقت الدعوة لحضور اللقاء على الرغم من أنها ليست جزءا من مجموعة العشرين.

المصدر: نوفوستي