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الدفاع الروسية تنفي تقارير المدونين حول خسائر مشاة البحرية الروسية في جمهورية دونيتسك

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الدفاع الروسية تنفي تقارير المدونين حول خسائر مشاة البحرية الروسية في جمهورية دونيتسك
Sputnik
جمهورية دونيتسك الشعبية، أرشيف
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نفت وزارة الدفاع الروسية بيانات عدد من المدونين الروس زعموا باسم جنود اللواء 155 من مشاة البحرية الروسية حول "خسائر فادحة غير مبررة في الأشخاص والمعدات".

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وقالت الوزارة إن وحدات اللواء 155 تجري على مدى الأيام الـ10 الأخيرة عمليات هجومية فعالة ضد الجيش الأوكراني والمرتزقة الأجانب في اتجاه مدينة أغليدار، مضيفة أن اللواء تحرك إلى الأمام في منطقة مسؤوليته لعمق 5 كيلومترات في المواقع الدفاعية الأوكرانية.

وأضافت أنه بفضل الأعمال الماهرة لقادة الوحدات لا تتجاوز خسائر المشاة البحرية في الوقت الراهن 1% بين القتلى و7% بين الجرحى، مشيرة إلى أن معظم الجرحى قد عادوا إلى صفوفهم.

وتابعت: "في الوقت ذاته يبلغ متوسط خسائر العدو على طول خط التماس 7 إلى واحد وفي بعض المناطق 9 إلى واحد في الأشخاص والمعدات".

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

 

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