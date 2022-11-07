روسيا.. إدراج 3 منظمات أوكرانية في قائمة المنظمات الإرهابية

أدرجت المصلحة الفدرالية الروسية للرقابة المالية 3 منظمات أوكرانية في قائمة المنظمات الإرهابية.

وأشارت وكالة "نوفوستي" إلى أن القاعدة المحدثة للمصلحة الفدرالية الروسية للرقابة المالية تدل على أنه تم إدراج المنظمة الاجتماعية "سيتش-اس 14" والمنظمة القومية "الحركة التطوعية لرابطة القوميين الأوكرانيين" والجماعة القومية "اللجنة السوداء" إلى قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة في روسيا.

وفي سبتمبر الماضي اعترفت المحكمة العليا لروسيا بهذه المنظمات الثلاث كمنظمات متطرفة.

المصدر: نوفوستي