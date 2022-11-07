الكرملين يعلق على أنباء عن مفاوضات بين سوليفان مع أوشاكوف

علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أنباء نشرتها وسائل إعلام أجنبية عن مفاوضات مزعومة بين مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي جيك سوليفان ومسؤولين روس كبار.

وقال ممثل الكرملين، وسائل الإعلام الغربية تنشر الكثير من الأخبار الكاذبة.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، نقلا عن مصادر لها، أن سوليفان أجرى محادثات سرية مع مساعد الرئيس الروسي للشؤون الدولية يوري أوشاكوف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف في الأشهر الأخيرة.

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وأضاف بيسكوف: "ليس لدينا ما نقوله عن هذه المنشورات. هناك الكثير من الأكاذيب تنشرها الصحف الأنجلو سكسونية. لذلك في هذه الحالة، يجب طلب المعلومات من الصحيفة أو البيت الأبيض".

المصدر: نوفوستي