زاخاروفا: انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي سيستمر حتى انهياره

اعتبرت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الاستعدادات لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، ستستمر حتى انهياره.

وجاء تصريح زاخاروفا، تعليقا على تأكيد المفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع أوليفر فارهيلي، أن الاستعدادات لانضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "ستستغرق سنوات".

وفي وقت سابق، أعربت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولغا ستيفانيشينا عن ثقتها بأن أوكرانيا ستستكمل إجراءات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي حتى نهاية عام 2024، وستلتح بالاتحاد في إجراءات استثنائية.

المصدر: RT