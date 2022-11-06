القوات الأوكرانية تفجر لغما بحريا انجرف إلى شاطئ أوديسا
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أعلنت قيادة العمليات الأوكرانية الجنوبية أن الانفجار الذي سمع في مدينة أوديسا فجر الاثنين، نجم عن تفجير لغم بحري انجرف إلى شاطئ المدينة.
ونقلت وكالة "نوفوستي " عن قوات كييف: "بسبب الطقس العاصف، انجرف لغم بحري إلى أحد شواطئ مدينة أوديسا، وتمكنت القوات الهندسية من تفجيره لإزالة خطره".
وفي وقت سابق، تناقلت وسائل الإعلام الأوكرانية أنباء عن انفجار في أوديسا، ولم يتم الكشف عن تفاصيل الحادث.
المصدر: نوفوستي