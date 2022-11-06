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قوات كييف تقصف مدينة دونيتسك وبلدة ياسينوفاتايا

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قوات كييف تقصف مدينة دونيتسك وبلدة ياسينوفاتايا
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أطلقت قوات كييف 3 قذائف من عيار 152 مم، و6 قذائف من عيار 122 مم على مدينة دونيتسك، وبلدة ياسينوفاتايا في جمهورية دونيتسك جنوب غربي روسيا.

وكتبت مصادر دونيتسك عبر "تيلغرام": "أطلقت القوات الأوكرانية قذائفها من عيار 122 مم الساعة 21.29 على بلدة نيتيلوفو ومدينة دونيتسك، وبلدتي أفدييفكا وياسينوفاتايا".

يشار إلى أن ياسينوفاتايا تقع على بعد 25 كيلومترا شمالي مدينة دونيتسك وتضم أكبر عقدة للمواصلات السككية منذ العهد السوفيتي.

المصدر: نوفوستي

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