وصول سبع سفن شحن إلى موانئ أوكرانيا عبر ممر البحر الأسود
Sputnik
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أعلن مركز التنسيق المشترك في إسطنبول أن سبع سفن شحن عادت إلى موانئ أوكرانيا عبر الممر الإنساني الذي فتحه الأسطول الروسي في البحر الأسود يومي الـ5 والـ6 من نوفمبر.
ووفقا لتقرير المركز: "عبرت سبع سفن الممر الإنساني البحري في اتجاه الموانئ الأوكرانية".
يشار إلى أنه توجد حاليا سفينتان فقط في الموانئ الأوكرانية، وتنتظر 88 سفينة إذنا للدخول إلى مياه أوكرانيا، و18 أخرى محملة بالأغذية تنتظر التفتيش في المياه الإقليمية التركية.
وفحص مفتشو مركز التنسيق 15 سفينة يومي الـ5 والـ6 من الشهر قبل دخولها موانئ أوكرانيا.
المصدر: تاس