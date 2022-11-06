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بوشكوف: تحديد سقف لسعر النفط الروسي سيفاقم الوضع في السوق الأمريكية

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بوشكوف: تحديد سقف لسعر النفط الروسي سيفاقم الوضع في السوق الأمريكية
RT
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أكد السيناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، أن فرض سقف لسعر النفط الروسي، سيفاقم الوضع في السوق الأمريكية.

وكتب بوشكوف على "تلغرام" أنه "إذا توقف النفط الروسي عن الوصول إلى الأسواق الغربية، فسيؤدي ذلك لتعقيد الوضع.. واشنطن لديها رغبة كبيرة بحرمان روسيا من جزء كبير من عائدات النفط، حتى لو تسبب ذلك بانعكاسات سلبية على الولايات المتحدة نفسها".

وأضاف: "من الذي سيخسر أكثر، وهل ستنجح الخطوة التي أقدمت عليها مجموعة "السبع الكبار" بهدف خنق روسيا ماليا، سيتضح هذا كله خلال الأشهر المقبلة".

وفي هذا السياق قال الخبير الدولي في أسواق الطاقة، فلاديمير ديميدوف، إن سوق موارد الطاقة الأمريكية في وضع صعب. نظرا لأن الولايات المتحدة قد بدأت بالفعل بسحب النفط من الإحتياطيات الاستراتيجية لتأمين الإحتياجات الداخلية.

المصدر: FNA

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