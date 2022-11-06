مسؤولة أوكرانية: انضمامنا المبكر إلى الاتحاد الأوروبي سيكون الأسرع في التاريخ

أعربت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني، أولغا ستيفانيشينا، في حديث لصحيفة "فيلت" الألمانية، عن أملها في استكمال انضمام بلادها إلى الاتحاد الأوروبي حتى نهاية 2024.

وقالت: "هذا الانضمام المبكر إلى الاتحاد الأوروبي سيكون الأسرع من نوعه في التاريخ. في الماضي، كانت هذه العملية تستغرق 9 سنوات وسطيا".

ولفتت إلى أن أوكرانيا "ليست مرشحا عاديا وأن بروكسل تنظر إليها بشكل مختلف".

وأضافت: "البدء المبكر لهذه المفاوضات مهم للغاية بالنسبة لمعنويات الأوكرانيين، لأننا نكافح منذ سنوات للانتماء إلى أوروبا ونخاطر حاليا بحياتنا من أجل ذلك".

المصدر: نوفوستي