اعترف أندريه الكسينينش، عمدة مدينة داوغافبيلس، ثاني أكبر مدن لاتفيا في حديث عبر إذاعة "دلفي"، بأن شبه جزيرة القرم جزء لا يتجزأ من روسيا.

وقال الكسينينش ردا على سؤال حول عائدية شبه الجزيرة: "القرم جزء لا يتجزأ من روسيا"، وأضاف أنه سبق وأشار إلى موقفه هذا أكثر من مرة.

وأضاف: "انضمت إلى روسيا وأوروبا بأسرها والعالم كله استمروا في التعاون مع روسيا بعد ذلك. كييف وموسكو وواشنطن مسؤولة عن الأزمة الأوكرانية، هذه خسارة دبلوماسية".

المصدر: نوفوستي