مكتب زيلينسكي: قد نجلي سكان المدينة جزئيا خلال الصقيع

أكد مكتب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عدم تمكن شركات الطاقة من إعادة الكهرباء في كييف، ورجح اضطرار السلطات لإجلاء السكان جزئيا عن المدينة مع قرب الصقيع.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلا عن رومان تكاتشوك، مدير أمن بلدية كييف، أن السلطات تدرس خطة لإجلاء سكان المدينة في حال الانقطاع التام للتيار الكهربائي، ثم عاد وتراجع عن تصريحاته لاحقا بالقول: "في الوقت الحالي لا توجد أسباب للحديث عن الإجلاء، والأمور تحت السيطرة".

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وأوضح المدير التنفيذي لشركة الطاقة الأوكرانية DTEK دميتري سخاروك، أن الأوضاع في العاصمة كييف باتت متوترة، وأن السلطات قد تلجأ للإجلاء الجزئي في حال لم تتمكن من تأمين الكهرباء خلال موسم الصقيع.

كما أعلنت شركة Ukrenergo أنها انتقلت من تقنين الكهرباء في كييف وسبع مناطق أخرى إلى نظام الطوارئ، لتخفيف الجهد على الشبكات.

المصدر: نوفوستي