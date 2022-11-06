أثار سفير أوكرانيا الجديد لدى برلين، أليكسي ماكييف، استياء قراء صحيفة "شبيغل"، بطلبه تزويد نظام كييف بدبابات جديدة من طراز "ليوبارد"، وحظر دخول الروس إلى ألمانيا.

علق ويرنر قائلا: "هذا مذهل... مع السفير الجديد سيبدأ السيرك من جديد".

وكتب إينامرون: "أثبت ماكييف قدرته على التقليد، فها هو ميلنيك الثاني يزعج الكثيرين بالفعل".

بينما كتب Berlinerin21: "كفى، لا ينبغي لألمانيا أن تمتثل لهذه المطالب، فهي تساعد متى وكيف يناسبها".

وكتب آخر: "نحتاج دبابات، وعلى ألمانيا أن تقدمها لنا" لا، لا ينبغي علينا ذلك!

وقال فلوريان غاضبا: "ماكييف يملي على ألمانيا كيف تتصرف، وفي ذات الوقت يشعر نظام كييف بالسخط على أي شخص يشير عليه بما يجب فعله".

وكتب ويسو: "مطالب نظام كييف تشير إلى تعطشه لضحايا جدد، لا لحل النزاع".

وعلق آخر: "لطالما كانت موسكو مستعدة للمفاوضات، لكن نظام كييف لا يريد ذلك، فهو يريد أموال هائلة، لا يريد أن يطلع أحدا على وجهات إنفاقها".

في وقت سابق صرح المستشار الألماني أولاف شولتس، بأن نظام كييف ينتظر تزويده بالمزيد من دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، إلا أن برلين لا تعجل بتسليمها.

وأضاف أن بلاده ستواصل دعم كييف، لكنها لن تتخذ أي خطوات دون استشارة حلفائها في الناتو.

وذكرت صحيفة "بلومبرغ"، أن الدول الغربية توصلت إلى اتفاق غير معلن بعدم تزويد نظام كييف بالدبابات، لذا فإن ألمانيا لا ترغب بأن تتهم بإثارة التصعيد.

المصدر: نوفوستي