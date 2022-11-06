قال السياسي الفرنسي، فلوريان فيليبوت، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيتخلص من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عندما سيستغني عن خدمات نظام كييف "الدمية".

وكتب فلوريان على "تويتر": "لقد سئمت الحكومة الأمريكية من زيلينسكي، وأصبحت تطالبه بالتفاوض مع روسيا.. عندما تنتهي حاجة الولايات المتحدة إلى دميتها، فإنها، وكما هو الحال دائما، ستتخلص منها".

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" مؤخرا، نقلا عن مصادرها، أن إدارة بايدن طلبت من السلطات الأوكرانية إظهار الانفتاح على الحوار مع موسكو.

وكان زيلينسكي قد وقّع في وقت سابق مرسوم قرار لمجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني بشأن استحالة إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

من جهته أشار بوتين في نهاية أكتوبر، إلى أن موسكو أعربت عن استعدادها للحوار مع كييف، لكن نظام زيلينسكي قرر عدم الاستمرار في التفاوض.

المصدر: نوفوستي