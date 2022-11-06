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"نيويورك تايمز": اتهامات أمريكية لروسيا بالتلاعب بأهواء الأمريكيين في انتخابات الكونغرس

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Globallookpress
الكونغرس الأمريكي
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اتهم فريق من خبراء أمن المعلوماتية الأمريكيين روسيا بالتأثير في سير انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، و"التلاعب بأهواء الأمريكيين".

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" عنهم أن التأثير الروسي في الوقت الراهن أقل بشكل ملحوظ مقارنة به في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2016، حيث يقتصر على حرف انطباعات المستخدمين. 

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وأضافت: "الهدف هو الاستمرار في إثارة غضب الناخبين المحافظين وتقويض الثقة في النظام الانتخابي الأمريكي".

وحسب الصحيفة، فإن الهدف الجديد لـ"الحملة المعلوماتية الروسية" في الولايات المتحدة، أصبح الدعم الأمريكي لأوكرانيا، والذي تحاول روسيا إضعافه عبر منصات الإنترنت.

المصدر: نوفوستي

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