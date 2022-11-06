استطلاع أمريكي: المشاكل الاقتصادية ستحسم نتائج انتخابات الكونغرس
Globallookpress
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أظهر مسح اجتماعي في الولايات المتحدة أن المشاكل الاقتصادية ستمثّل العامل الحاسم في تصويت 80% من الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي.
وكشف الاستطلاع الذي أجرته ABC News بالاشتراك مع "واشنطن بوست"، أن التحديات الاقتصادية تحتل المرتبة الأولى بين العوامل الرئيسية التي ستحدّد اختيار الناخبين.
وحلت قضية التضخم في المرتبة الثانية حيث اعتبرها 77% من المستطلعين أنها المشكلة الرئيسية بالنسبة لهم، وجاءت في المرتبة الثالثة مشكلة التعليم بالنسبة لـ75 بالمئة من المستطلعين.
واعتبر 43% منهم أن "وضعهم المالي قد ساء خلال العامين الماضيين".
المصدر: نوفوستي