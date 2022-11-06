استطلاع أمريكي: المشاكل الاقتصادية ستحسم نتائج انتخابات الكونغرس

أظهر مسح اجتماعي في الولايات المتحدة أن المشاكل الاقتصادية ستمثّل العامل الحاسم في تصويت 80% من الأمريكيين في انتخابات التجديد النصفي.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته ABC News بالاشتراك مع "واشنطن بوست"، أن التحديات الاقتصادية تحتل المرتبة الأولى بين العوامل الرئيسية التي ستحدّد اختيار الناخبين.

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وحلت قضية التضخم في المرتبة الثانية حيث اعتبرها 77% من المستطلعين أنها المشكلة الرئيسية بالنسبة لهم، وجاءت في المرتبة الثالثة مشكلة التعليم بالنسبة لـ75 بالمئة من المستطلعين.

واعتبر 43% منهم أن "وضعهم المالي قد ساء خلال العامين الماضيين".

المصدر: نوفوستي