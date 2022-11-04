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نائبة في الكونغرس: إذا فاز الجمهوريون فلن تحصل أوكرانيا على سنت واحد

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نائبة في الكونغرس: إذا فاز الجمهوريون فلن تحصل أوكرانيا على سنت واحد
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قالت النائبة في الكونغرس الأمريكي مارجوري تيلور جرين في حديثها أمام الناخبين في سيوكس سيتي بولاية آيوا إنه إذا فاز الجمهوريون بالانتخابات الأمريكية فإن "أوكرانيا لن تحصل على سنت".

وحذرت النائبة من أن "الديمقراطيين فتحوا حدودنا على مصراعيها، لكن الحدود الوحيدة التي يهتمون بها هي أوكرانيا، وليس الجزء الجنوبي من أمريكا. في ظل الجمهوريين، لن تحصل أوكرانيا على سنت! بلدنا أكثر أهمية".

وفي وقت سابق، قال زعيم حزب الأقلية في مجلس النواب، كيفين مكارثي، إن الكونغرس الجمهوري قد "يوقف صنبور التمويل لأوكرانيا".

وتجري في الولايات المتحدة في الثامن من نوفمبر الجاري، انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، حيث يحظى الجمهوريون بفرصة جيدة للفوز.

على خلفية عملية خاصة للقوات الروسية، تواصل الدول الغربية ضخ أسلحة إلى أوكرانيا. وصرحت موسكو مرارا وتكرارا بأن توريد الأسلحة لا يؤدي إلا إلى إطالة أمد الصراع.

المصدر: نوفوستي

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