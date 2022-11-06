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الشرطة الفنلندية تدعي العثور على مسيّرة كانت تتعقب الروس

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الشرطة الفنلندية تدعي العثور على مسيّرة كانت تتعقب الروس
Globallookpress
طائرة من دون طيار - درون
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زعمت الشرطة الفنلندية أنها تقوم بالبحث عن صاحب طائرة مسيّرة، تعقّبت "إرسال وقود نووي روسي إلى براتيسلافا من مطار مدينة لابينرانتا الفنلندية".

وتم العثور على المسيّرة يوم 5 نوفمبر الجاري، من قبل الشرطة حسب وكالة  "نوفوستي" في منطقة حظر الطيران بالقرب من مطار لابينرانتا، وحتى الآن، تم تصنيف القضية على أنها انتهاك لقواعد الطيران، في حال تم العثور على مالك المسيّرة.

وحظرت فنلندا على المواطنين الروس على أراضيها استخدام أي طائرات مسيّرة بسبب العقوبات المفروضة بعد بدء العملية العسكرية الخاصة.

المصدر: Lenta.ru

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