"وول ستريت جورنال": الغرب يبحث شروط السلام المحتمل بين روسيا وأوكرانيا

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الدول الغربية تبحث شروط السلام المحتمل بين روسيا وأوكرانيا، وأن المسؤولين الغربيين يتجنّبون الإفصاح عن جهودهم هذه تفاديا لإغضاب كييف.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن دبلوماسيين لم تسمهم أن "العواصم الغربية تبحث بتمعن شروط السلام المحتملة"، وأن "جميع القادة والمسؤولين رفيعي المستوى تقريبا يتجنبون التصريحات التي قد تثير غضب أوكرانيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن أوروبا قلقة من أي عمل يمكن اعتباره جهودا دبلوماسية مستقلة تجاه روسيا، وأن الحكومات الغربية قد تنقسم حول أوكرانيا، لكن قادتها يؤخرون النظر في القضايا التي قد تؤدي إلى الانقسامات.

المصدر: نوفوستي