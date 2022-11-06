غضب أمريكي من تعليقات زوجة زيلينسكي على خطة ماسك للسلام في أوكرانيا

انتقد مستخدمو "تويتر" في الولايات المتحدة بشدة زوجة الرئيس الأوكراني، إيلينا زيلينسكي، التي اعتبرت خطة رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك للتسوية في أوكرانيا "خطأ عرضيا".

وفي التعليقات أشار أحد المشاركين إلى أن "أوكرانيا لا تريد السلام".

وكتب آخر بتهكم "أخبار عاجلة ــ الفاشيون يخافون من توقف الدعم".

وقال ثالث ساخرا :"حقا كم هو فظيع أن يقترح إيلون إعطاء فرصة للسلام".

وعبر أحدهم عن دهشته.. "إنه لأمر غريب أن ينظر للدعوة لإنهاء الصراع على أنها خطأ غير مرغوب فيه!".

وقالت زوجة زيلينسكي إنها تأمل في أن يكون إيلون ماسك، قد طرح بخطأ غير مقصود، خطته لإنهاء حرب أوكرانيا.

وأضافت أن "ماسك دعم أوكرانيا منذ اليوم الأول وأن الأوكرانيين معجبون به... لهذا السبب استقبلنا هذه التغريدة بحدة. ولنكن صادقين، حتى أذكى شخص لا يمكنه قول أذكى الأشياء على مدار 24 ساعة في اليوم. الأخطاء تحدث ونأمل أنه كان خطأ غير مقصود".

وفي أوائل أكتوبر كتب ماسك، أنه يشك في إمكانية انتصار أوكرانيا في حال اندلاع حرب شاملة مع روسيا، ودعا الطرفين إلى السلام، وقدم رؤيته للتسوية.

ودعا ماسك إلى إعادة الاستفتاء في دونباس تحت إشراف الأمم المتحدة، والتنازل عن شبه جزيرة القرم لروسيا، وضمان إمدادات المياه للقرم من أوكرانيا، وإعلان كييف الحياد والتخلي عن حلم الانضمام للناتو، والاتحاد الأوروبي كما تطالب روسيا.

المصدر: نوفوستي