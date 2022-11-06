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تحطم طائرة ركاب محلية سقطت في بحيرة فيكتوريا في تنزانيا (فيديوهات)

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أفادت السلطات في تنزانيا بأن طائرة ركاب محلية سقطت في بحيرة فيكتوريا صباح اليوم الأحد بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث كانت في طريقها إلى مدينة بوكوبا الشمالية الغربية.

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وقال قائد الشرطة الإقليمية وليام موامباغيل للصحفيين: "وقع حادث لطائرة بريسيجن إير ..تحطمت في الماء على بعد حوالي 100 متر من المطار". 

ولم تتوافر معلومات على الفور عن عدد ركاب الطائرة، لكن تقارير إعلامية محلية قالت إن حوالي 49 شخصا كانوا في الرحلة من العاصمة المالية دار السلام إلى المدينة الواقعة على ضفاف البحيرة.

وأضاف موامباغال: "الوضع تحت السيطرة حيث تعمل فرق الأمن جاهدة لإنقاذ الناس".

وأصدرت شركة "بريسيجن إير"، وهي أكبر شركة طيران خاصة في تنزانيا، بيانا موجزا ​​يؤكد وقوع الحادث.

وقالت شركة الطيران: "تم إرسال فريق الإنقاذ إلى مكان الحادث وسيتم الإعلان عن مزيد من المعلومات في غضون ساعتين".

ويأتي الحادث بعد خمس سنوات من وفاة 11 شخصا عندما تحطمت طائرة تابعة لشركة سفاري في شمال تنزانيا.

المصدر: "فرانس برس"

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