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ترامب يشك في قدرة بلاده على البقاء لمدة عامين آخرين تحت حكم بايدن

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ترامب يشك في قدرة بلاده على البقاء لمدة عامين آخرين تحت حكم بايدن
AFP
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أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن شكوكه في أن الولايات المتحدة تستطيع البقاء والاستمرار لعامين آخرين، مشيرا إلى فشل إدارة الرئيس جو بايدن في إدارة البلاد.

وأضاف ترامب متحدثا في ولاية بنسلفانيا في تجمع لدعم أعضاء الحزب الجمهوري الذين سيشاركون في انتخابات الكونغرس المرحلية المقبلة: "لا أعرف ما إذا كان يمكن أن تستمر هذه البلاد لمدة عامين آخرين. هذا ما يحدث معها. يجب عليكم القدوم والتصويت لصالح هذا الرجل، فهو إنسان جيد".

وأعرب ترامب عن ثقته في أن الولايات المتحدة "لم تكن قط في مثل هذه الحالة السيئة التي هي عليها الآن"، مشيرا إلى فقدان واشنطن سلطتها على المسرح العالمي.

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وقال: "لم تكن بلادنا في مثل هذا الموقف. لا أحد يحترمنا في أي مكان ... من الممتع أننا نحب بعضنا البعض ونقضي أوقاتنا بشكل رائع، لكن موضوع الحديث يبقى غير سار للغاية. لا يوجد شيء جيد يمكنني قوله عن حالة هذا البلد".

المصدر: نوفوستي

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