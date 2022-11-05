 
مباشر

كينيا.. توقف رحلات الخطوط الجوية جراء إضراب طياريها

أخبار العالم

كينيا.. توقف رحلات الخطوط الجوية جراء إضراب طياريها
Globallookpress
كينيا.. توقف رحلات الخطوط الجوية جراء إضراب طياريها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/u47e

أعلن وزير النقل الكيني كيبتشومبا موركومين، توقف رحلات الخطوط الجوية الوطنية يوم السبت بسبب إضراب الطيارين، مشيرا إلى أن ذلك أثر على نحو 10 آلاف مسافر.

واعتبر وزير النقل في تصريح للصحفيين، أن الإضراب يرقى إلى مصاف "التخريب الاقتصادي".

وناشد "الطيارين لوضع حد للإضراب"، مقرا بأن مطالبهم "يمكن تفهمها".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران آلان كيلافوكا، إن 23 رحلة جوية ألغيت صباح السبت بسبب الإضراب الذي وصفه بـ"غير القانوني".

وحضّ آلان كيلافوكا الطيارين المحتجين الذين يشكلون 10 بالمئة من القوة العاملة في الشركة، على العودة إلى العمل بحلول منتصف نهار الأحد، وتوجه لهم قائلا "إذا لم تقوموا بذلك، فسيتم اتخاذ إجراء تأديبي فوري".

وشركة الطيران المملوكة للدولة الكينية ومجموعة الخطوط الجوية الفرنسية "كاي إل إم"، هي واحدة من أكبر الخطوط الجوية في إفريقيا وتسيّر رحلات بين العديد من بلدانها وأوروبا وآسيا، لكنها تعاني من خسائر فادحة منذ سنوات عدة.

من جهتها، قالت رابطة طياري الخطوط الجوية الكينية إن كل رحلات الشركة التي يقودها أعضاؤها تعطلت في مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي منذ السادسة صباحا (الثالثة فجرا بتوقيت غرينتش) السبت، وهي في الإجمال 15 رحلة.

وأضرب الطيارون المطالبون بتحسين ظروف عملهم رغم صدور أمر قضائي يمنعهم من ذلك، ولم يحددوا مدة هذه الحركة الاحتجاجية.

ويطالب الطيارون باستئناف مساهمات الشركة في صندوق ضمان خاص بهم، كما يطالبون بسداد أجور لم تدفع أثناء جائحة كوفيد.

المصدر: أ ف ب

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا