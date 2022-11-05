كينيا.. توقف رحلات الخطوط الجوية جراء إضراب طياريها

أعلن وزير النقل الكيني كيبتشومبا موركومين، توقف رحلات الخطوط الجوية الوطنية يوم السبت بسبب إضراب الطيارين، مشيرا إلى أن ذلك أثر على نحو 10 آلاف مسافر.

واعتبر وزير النقل في تصريح للصحفيين، أن الإضراب يرقى إلى مصاف "التخريب الاقتصادي".

وناشد "الطيارين لوضع حد للإضراب"، مقرا بأن مطالبهم "يمكن تفهمها".

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الطيران آلان كيلافوكا، إن 23 رحلة جوية ألغيت صباح السبت بسبب الإضراب الذي وصفه بـ"غير القانوني".

وحضّ آلان كيلافوكا الطيارين المحتجين الذين يشكلون 10 بالمئة من القوة العاملة في الشركة، على العودة إلى العمل بحلول منتصف نهار الأحد، وتوجه لهم قائلا "إذا لم تقوموا بذلك، فسيتم اتخاذ إجراء تأديبي فوري".

JUST IN: #BNNKenya Reports.



The ongoing strike by Kenya Airways pilots, according to Transport Cabinet Secretary Kipchumba Murkomen, is equivalent to economic sabotage. He also advised the pilots to return to duty and exercise consideration. pic.twitter.com/Ew9qJbxdZp — Gurbaksh Singh Chahal (@gchahal) November 5, 2022

وشركة الطيران المملوكة للدولة الكينية ومجموعة الخطوط الجوية الفرنسية "كاي إل إم"، هي واحدة من أكبر الخطوط الجوية في إفريقيا وتسيّر رحلات بين العديد من بلدانها وأوروبا وآسيا، لكنها تعاني من خسائر فادحة منذ سنوات عدة.

من جهتها، قالت رابطة طياري الخطوط الجوية الكينية إن كل رحلات الشركة التي يقودها أعضاؤها تعطلت في مطار جومو كينياتا الدولي في نيروبي منذ السادسة صباحا (الثالثة فجرا بتوقيت غرينتش) السبت، وهي في الإجمال 15 رحلة.

وأضرب الطيارون المطالبون بتحسين ظروف عملهم رغم صدور أمر قضائي يمنعهم من ذلك، ولم يحددوا مدة هذه الحركة الاحتجاجية.

ويطالب الطيارون باستئناف مساهمات الشركة في صندوق ضمان خاص بهم، كما يطالبون بسداد أجور لم تدفع أثناء جائحة كوفيد.

UPDATE: Wafanyakazi wa Usafiri wa Anga Nchini #Kenya wanatarajiwa kuungana na Marubani wa Kenya Airways (KQ) katika mgomo kuanzia Saa mbili Usiku ya Novemba 5, 2022



Ni baada ya kukwama kuhitimisha Mkataba wa Makubaliano ya Pamoja (CBA)



Soma https://t.co/l6fOhZuPmB#KQStrikepic.twitter.com/txNcCmlrBo — Jamii Forums (@JamiiForums) November 5, 2022

المصدر: أ ف ب