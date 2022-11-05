سفير تايلاند: نتطلع إلى مواصلة التعاون العسكري التقني والتجاري مع روسيا

أكد سفير تايلاند في موسكو ساسيفات ونغسينساوات أن بلاده ترغب في تطوير العلاقات مع روسيا في مختلف المجالات، بما فيها التعاون العسكري التقني التجاري والعلمي.

وأشار ونغسينساوات في حوار مع وكالة "تاس" إلى وجود اتفاقية ثنائية تنظم تطور التعاون العسكري بين البلدين، وخاصة في مجال التعليم، وقال: "الأسبوع الماضي، التحقت الدفعة الثالثة من الطلاب العسكريين التايلانديين، بالإضافة إلى ممثلين عن القيادة والأركان العامة للجيش الملكي التايلاندي والقوات الجوية والبحرية التايلاندية، بالمعاهد العسكرية الروسية".

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وأضاف: "هذا التبادل التعليمي المستمر سيضع الأساس لمزيد من التعاون العسكري التقني في السنوات المقبلة"، مشيرا إيضا إلى اهتمام منظمة "آسيان" بتطوير التعاون مع روسيا في القضايا الأمنية.

وأكد السفير أنه رغم الصعوبات اللوجيستية في الاقتصاد العالمي، تتطلع بلاده إلى أن يبلغ تبادلها التجاري مع روسيا 10 مليارات دولار في عام 2023.

وذكر أن تايلاند أرسلت قائمة بشركاتها التي ترغب في استيراد الأسمدة من روسيا، مشيرا إلى استعداد بلاده لتزويد روسيا بقطع غيار السيارات.

وقال ونغسينساوات إن تايلاند تعتزم التفاوض وإبرام اتفاقية بشأن منطقة تجارة حرة مع الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروس وأرمينيا وكازاخستان وقرغيزستان.

وذكر السفير أن تايلاند تخطط لإنشاء مركز بحثي مشترك مع روسيا في مجال علوم الفضاء والأرض.

المصدر: "تاس"