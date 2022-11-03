باكو تعلن عن قصف أرمني لمواقع أذرية على الحدود

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية تعرض مواقع حدودية تابعة لها لقصف أرمني.

وأفادت الوزارة الأذربيجانية عن حصول قصف مساء اليوم الخميس، على مواقع جيش الجمهورية على الحدود مع أرمينيا.

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وقالت الدفاع الأذربيجانية في بيان: "في 3 نوفمبر، تمام الساعة 20:15 (19:15 بتوقيت موسكو)، أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأرمينية من مواقعها في اتجاه بلدة يوخارا شورجة بمنطقة باساركيشيار، النار على مواقع الجيش الأذربيجاني في اتجاه بلدة بزيرخان في منطقة كيلباجار".

وبحسب وزارة الدفاع، اتخذت وحدات الجيش الأذربيجاني المتمركزة في الاتجاه المشار إليه "إجراءات الرد المناسبة".

المصدر: تاس