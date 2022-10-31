علييف: باكو طرحت خمسة مبادئ أساسية لتطبيع العلاقات مع يريفان

أعلن الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أن باكو قد اقترحت خمسة مبادئ رئيسية لتطبيع العلاقات مع يريفان، معتبرا أنه يمكن تحقيق التطبيع بناء على هذا الأساس.

وقال علييف، خلال لقائه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في سوتشي: "بناء على مبادرتكم (مبادرة روسيا)، عقدت مثل هذه الاجتماعات، وأعطت زخما لعملية التطبيع. طرحت أذربيجان مؤخرا خمسة مبادئ أساسية ينبغي على أساسها تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا. وبصورة أدق، المبادئ الأساسية من القانون الدولي".

وتابع: "أعتقد أن التطبيع يمكن أن يتحقق على هذا الأساس. صراع قره باغ أصبح من الماضي، لقد تم حله قبل عامين، لذلك، لا يوجد شيء عمليا للمناقشة في هذا السياق، وتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا هو الصيغة التي تتطلب بالطبع خطوات جادة".

المصدر: نوفوستي