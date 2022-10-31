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بوتين: هدف المفاوضات الثلاثية هو تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها في 2020 و2021

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بوتين: هدف المفاوضات الثلاثية هو تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل اليها في 2020 و2021
Sputnik
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهدف من القمة الثلاثية اليوم في سوتشي هو تنفيذ جميع الاتفاقات المتعلقة بتسوية قره باغ التي تم التوصل إليها في عامي 2020 و2021.

ويأتي الاجتماع مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف، قبل القمة الثلاثية بين روسيا الاتحادية وأرمينيا وأذربيجان، حيث سيناقش قادة الدول تسوية الوضع في إقليم قره باغ، ومن المتوقع أن تتبنى الأطراف وثيقة من شأنها أن تشكل الأساس لمعاهدة سلام مستقبلية.

وفي وقت سابق بسوتشي، أجرى بوتين محادثات ثنائية مع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

المصدر: نوفوستي

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