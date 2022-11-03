لندن تحظر خدمات شحن النفط الروسي

أعلن وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، حظر لندن خدمات شحن النفط الروسي اعتبارا من 5 ديسمبر، إن ثبت شراؤه بسعر مخالف للسقف الذي حددته مجموعة "الدول السبع".

وقال الوزير: "لقد حظرنا استيراد النفط الروسي في بريطانيا، ونتحرك بسرعة جيدة نحو تحقيق التخلي النهائي عنه"، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء سيضع ضغوطا إضافية على الميزانية الروسية وقدرة موسكو على التصرف، في العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن بيان رئيس وزارة المالية، أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ في 5 ديسمبر وسيطبق على الخدمات التي تقدمها الشركات العاملة في بريطانيا، بما في ذلك التأمين والسمسرة ونقل النفط.

المصدر: نوفوستي