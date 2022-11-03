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أردوغان ينشر مشاهد قيادته أول سيارة ذكية محلية الصنع (صور + فيديو)

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أردوغان ينشر مشاهد قيادته أول سيارة ذكية محلية الصنع (صور + فيديو)
RT @RTErdogan
الرئيس التركي ينشر مشاهد أثناء قيادته لأول سيارة ذكية محلية الصنع
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نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشاهد لقيادته سيارة "توغ" الذكية محلية الصنع، فور خروجها من خط الإنتاج في ولاية بورصة شمال غرب البلاد.

وعلق أردوغان على المشاهد في تويتر، قائلا: "ها هو المصنع.. هذا أول جهاز ذكي أنزلناه من خط الإنتاج.. وهذه الشرارة الأولى لعصر جمهوريتنا الجديد.. هاهو قرن تركيا".

ويظهر الرئيس في المشاهد وهو يقود سيارة من طراز "C-SUV"، برفقة عقيلته أمينة أردوغان، والمدير التنفيذي للمجموعة المنفذة لمشروع السيارة التركية المحلية (TOGG) غورجان قره قاش.

والسبت، شارك أردوغان في افتتاح مصنع توغ (TOGG) للسيارات الكهربائية في منطقة غمليك بولاية بورصة، بالتزامن مع الذكرى 99 لتأسيس الجمهورية التركية.

ويأتي افتتاح المصنع بعد عامين من بدء إنشائه في 18 يوليو 2020.

واحتفلت تركيا، مساء السبت، بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

والسيارة المنتجة من طراز C-SUV العائلية المدمجة (الفئة المتوسطة)، وتولى الرئيس أردوغان قيادتها حتى منصة المراسم.

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع "توغ" 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفا بشكل غير مباشر.

كما سيتم بناء مصنع بطاريات بمساحة 609 آلاف متر مربع، بجانب مصنع سيارات توغ، وفي هذا الصدد كشف أردوغان عن توقيع اتفاق مع واحدة من أكبر شركات العالم لإنتاج بطاريات أيونات الليثيوم في تركيا لاستخدامها في السيارة توغ.

المصدر: الأناضول

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