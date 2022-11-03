أردوغان ينشر مشاهد قيادته أول سيارة ذكية محلية الصنع (صور + فيديو)

نشر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مشاهد لقيادته سيارة "توغ" الذكية محلية الصنع، فور خروجها من خط الإنتاج في ولاية بورصة شمال غرب البلاد.

وعلق أردوغان على المشاهد في تويتر، قائلا: "ها هو المصنع.. هذا أول جهاز ذكي أنزلناه من خط الإنتاج.. وهذه الشرارة الأولى لعصر جمهوريتنا الجديد.. هاهو قرن تركيا".

ويظهر الرئيس في المشاهد وهو يقود سيارة من طراز "C-SUV"، برفقة عقيلته أمينة أردوغان، والمدير التنفيذي للمجموعة المنفذة لمشروع السيارة التركية المحلية (TOGG) غورجان قره قاش.

İşte fabrika, işte banttan indirdiğimiz ilk akıllı cihaz, işte Cumhuriyetimizin yeni asrının ilk kıvılcımı… İşte Türkiye Yüzyılı. 🇹🇷 pic.twitter.com/tJfmQL1VHe — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 3, 2022

والسبت، شارك أردوغان في افتتاح مصنع توغ (TOGG) للسيارات الكهربائية في منطقة غمليك بولاية بورصة، بالتزامن مع الذكرى 99 لتأسيس الجمهورية التركية.

ويأتي افتتاح المصنع بعد عامين من بدء إنشائه في 18 يوليو 2020.

واحتفلت تركيا، مساء السبت، بإنتاج أول سيارة محلية إيذانا ببدء التصنيع التسلسلي لسيارتها الكهربائية "توغ".

والسيارة المنتجة من طراز C-SUV العائلية المدمجة (الفئة المتوسطة)، وتولى الرئيس أردوغان قيادتها حتى منصة المراسم.

Yeni nesil bir girişim olan Togg, aracısız bir şekilde vatandaşlarımızla buluşacak.



Vatandaşlarımız Togg siparişlerini inşallah Şubat’ta başlayacak ön satışla birlikte verebilecekler. pic.twitter.com/U4op34RBUW — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2022

Şarj altyapısının yaygınlaştırılması amacıyla 81 ilin tamamında bin 500’ün üzerinde hızlı şarj ünitesi kuracak bir projeyi hayata geçiriyoruz.



Togg da kendi markası Trugo ile 81 ilimizdeki 600’den fazla noktada bin adet hızlı şarj cihazını hizmete sunuyor. pic.twitter.com/DD3EgQlv5A — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2022

Togg, ülkemizin güçlü yarınları için ortak hayal kurmanın tadını hepimize yaşatan projenin adıdır.



Türkiye’nin yerli ve millî otomobilinin üretileceği Togg Gemlik Kampüsü ile banttan indirdiğimiz akıllı cihazlarımız ülkemize, milletimize hayırlı olsun. pic.twitter.com/f3GbtOfRdK — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2022

Yolun açık olsun, tekerine taş değmesin Togg... 🇹🇷 pic.twitter.com/VvErQHyS7B — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 29, 2022

وتمتلك أنقرة الحقوق الفكرية والصناعية للسيارة بنسبة 100 بالمئة، وتسعى من خلالها لبناء علامة تجارية عالمية وتشكيل نواة لنظام تنقل تركي متكامل.

وسينتج مصنع "توغ" 175 ألف سيارة سنويا عند وصوله إلى العمل بطاقة كاملة، وسيوفر 4 آلاف و300 فرصة عمل مباشرة، و20 ألفا بشكل غير مباشر.

كما سيتم بناء مصنع بطاريات بمساحة 609 آلاف متر مربع، بجانب مصنع سيارات توغ، وفي هذا الصدد كشف أردوغان عن توقيع اتفاق مع واحدة من أكبر شركات العالم لإنتاج بطاريات أيونات الليثيوم في تركيا لاستخدامها في السيارة توغ.

المصدر: الأناضول