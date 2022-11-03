إيران.. مقتل شخصين بمواجهات غربي طهران

أفادت وكالة "إرنا" بمقتل شخصين في مواجهات شهدتها محافظة البرز، غرب طهران، وعلى طريق كرج - قزوين، وفي منطقة كمال شهر.

وأكدت الوكالة الرسمية أن أحد الضحايا ينتمي لقوات التعبئة الشعبية "الباسيج".

وأشارت إلى أن السلطات سيطرت على الأوضاع واعتقلت عددا من العناصر المتورطة في أحداث كرج.

من جهتها ذكرت قناة "العالم" الإيرانية أن مجهولين وجهوا طعنات إلى عنصر من قوات التعبئة الشعبية يدعى روح الله عجمي، أدت إلى مصرعه.

وقالت إن 5 من رجال الشرطة أصيبوا خلال أعمال الشغب.

المصدر: "إرنا"