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بولندا تستدعي الجيش لبناء سياج من الأسلاك الشائكة على الحدود مع روسيا

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بولندا تستدعي الجيش لبناء سياج من الأسلاك الشائكة على الحدود مع روسيا
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الجيش البولندي يبني سياجا من الأسلاك الشائكة على الحدود مع روسيا
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أعلنت هيئة الأركان العامة البولندية عن استدعاء الجيش لبناء سياج على الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية.

وأعلنت الهيئة أن الأسلاك الشائكة سوف تكون في 3 خطوط بارتفاع 2.5 متر وعرض 3 أمتار، حيث قالت السلطات البولندية إن السياج تقام بدافع الخوف من أزمة هجرة على الحدود مع روسيا، على غرار الأزمة التي اندلعت العام الماضي على الحدود بين بولندا وبيلاروس.

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وجاء في بيان الهيئة العامة للأركان أن الجيش البولندي "يدعم حرس الحدود في حماية حدود البلاد، حيث يقوم جنود الوحدات الهندسية ببناء سياج مؤقت على الحدود مع منطقة كالينينغراد الروسية".

وذكر أن جنود الفوجين الهندسيين الثاني والخامس وفوج المهندسين الثاني وكتيبة المهندسين الخامسة عشرة يشاركون في بناء السياج.

وقد أبلغت ليتوانيا ولاتفيا وبولندا في عام 2021 عن زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين من دول الشرق الأوسط وإفريقيا على الحدود مع بيلاروس، وتم اتهام مينسك بخلق أزمة هجرة، بينما نفى الجانب البيلاروسي ذلك بشكل قاطع، فيما أعلن حرس الحدود في بيلاروس مرارا وتكرارا عن طرد قسري للمهاجرين من قبل ليتوانيا وبولندا ولاتفيا نحو الأراضي البيلاروسية.

المصدر: نوفوستي

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